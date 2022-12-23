Аналитики ISW в своем отчете пишут, что российский президент удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение боевых действий в соседней стране, информирует «НБН».

Глава Кремля сделал несколько заявлений о том, что РФ стремится как можно быстрее закончить войну и не будет наращивать темпы «СВО», поскольку это приведет к «неоправданным потерям».

Таким образом Путин пытается оправдать военные усилия перед российским населением и приуменьшить последствия длительных боевых действий в Украине.

В то же время Кремль пытается представить главу Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова как ответственного за войну. Генерал попытался возобновить нарратив Москвы о том, что Россия не планировала полномасштабное нападение, но была вынуждена начать «СВО».

Также военачальник продолжил объяснение Путина и Шойгу относительно проведения мобилизационных мероприятий в РФ и попытался объяснить бегство оккупантов с правобережья Херсонщины.

Кремль почти 9 месяцев до 17 декабря публично не показывал начальника Генштаба и сейчас, вероятно, хочет представить его как ответственного за войну, поскольку идет второй год вторжения.

Ранее в ISW объяснили возвращение Путина и Шойгу к ядерной риторике.