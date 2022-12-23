Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», об этом говорится в материале немецкого издания Spiegel.

Так, в материале отмечается, что представители Партии зеленых, которая является членом правящей коалиции Германии, требуют от Шольца передать Киеву вышеуказанные танки. Такие требования политики ФРГ начали озвучивать буквально сразу же после объявленной Штатами помощи Украине, в частности поставок ЗРК Patriot.

В свою очередь Сара Нанни, член политической силы, отметила, что системы противовоздушной обороны «Пэтриот» смогут закрыть пробелы в военном потенциале Украинского государства. Но при этом Киеву нужна возможность для деоккупации временно захваченных агрессором территорий.

Нанни подчеркнула:

«Теперь же Германия должна использовать импульс, а также скорректировать качество собственной военной поддержки. В частности, это включает в себя поставки главных боевых танков и бронетранспортеров западного образца. К примеру, основных боевых танков Leopard».

А вот глава немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер отметил, что запросы Киева на западные танки вовсе не являются несбыточной мечтой, но основываются на анализе потребностей на фоне мобилизации на территории РФ.

Он заявил:

«Германия должна использовать собственные навыки, чтобы взять на себя ответственность за лидерство здесь. Инициативы объединения разных подобных систем, таких как боевой танк Leopard, в НАТО и ЕС просто необходимы. Это создает синергию, которая предоставляет Украине больше возможностей по защите собственного суверенитета и целостности территории».

Напомним, ранее по итогам визита Зеленского в США стало известно о предоставлении американской стороной Украине ЗРК Patriot.