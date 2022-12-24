Как информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian, по словам Андрея Ермака 2023-й год станет решающим периодом в войне против РФ.
Отвечая на вопрос журналистов о том, включает ли победа возврат Крымского полуострова, который незаконно был аннексирован Российской Федерацией в 2014-м, он сказал: «Абсолютно».
Речь Андрея Ермака:
«Мы все возможное сделаем, чтобы возвратить нашу территорию. Я прекрасно понимаю, что это будет трудная, тяжелая работа. Но наш великий и храбрый народ будет и дальше сражаться. Убежден, что следующий год действительно будет годом победы».
Напомним, ранее российский оппозиционер Игорь Эйдман озвучил несколько сценариев, что будет с Российской Федерацией после громкого поражения в войне против Украины.
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