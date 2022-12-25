У врага, как пишет «НБН» со ссылкой на заявление Алексея Арестовича, озвученное в эфире Фейгин Live, ракет осталось всего на несколько атак.

Дословно из заявления советника главы Офиса президента Украины:

«Россияне готовятся к новому удару. Переданы уже все официальные и неофициальные предупреждения. Не стоит игнорировать воздушную тревогу в ближайшее время».

В это же время Алексей Арестович подчеркнул, что количество ракет у врага уменьшается. Это значит, что украинцы могут рассчитывать на то, что ракетный террор нашей страны не будет длиться вечно.

«В России структура ракет изменяется далеко не в их пользу. На момент минувшей массированной атаки у агрессора оставалось порядка 460-500 крылатых ракет», — пояснил Арестович.

Сколько ракетных атак нужно выдержать Украине?

Он также подсчитал, сколько еще раз оккупанты могут ударить по территории нашей страны. По его словам, если агрессор будет запускать по сто ракет, как это было раньше, то Украине осталось пережить еще пять атак. Если за массированную атаку противник будет выпускать по 70 ракет, то это еще 7 или 8 атак. А если по 35 крылатых ракет за атаку – тогда придется выстоять еще 10-15 обстрелов.

Напомним, ранее стало известно об утреннем обстреле Херсона со стороны российских оккупантов.