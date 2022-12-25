Как информирует «НБН» со ссылкой на российское издание РБК, по словам Владимира Путина, в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов Москвы, которая направлена на «растаскивание исторической России».

Дословно из заявления Путина в эфире программы «Москва. Кремль. Путин»:

«Разделяй, властвуй. Вот они, наши оппоненты, все время старались сделать это. Они, впрочем, и сейчас пытаются это сделать. А наша-то цель в другом. Наша цель в объединении русского народа».

Когда российскому диктатору задали вопрос о том, не подходит ли Россия к опасной черте, он ответил, что не считает ее «такой уж опасной». При этом Путин добавил:

«Полагаю, что мы действуем в правильном направлении. Ведь мы стоим на защите собственных национальных интересов, и наших граждан, россиян. И другого выхода, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет».

Напомним, ранее Путин сделал заявление о том, что Россия стремится завершить войну в Украине, а немного позже Песков прокомментировал такие слова российского диктатора.