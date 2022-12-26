Российское издание «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Администрации Путина, в партии «Единая Россия» и в руководстве одного из регионов, сообщило, что Кремль намерен провести выборы в сентябре следующего года в оккупированных регионах Украины, информирует «НБН».

Чиновников АП не останавливает то, что закон о военном положении прямо запрещает выборы или плебисцит на территории, где оно введено. В Кремле обсуждают с юристами возможность проведения выборов в законодательные собрания на территории захваченных украинских областей, даже если там сохранится военное положение к осени 2023 года.

В частности, один из источников рассказал изданию, что российское руководство обсуждает сокращение сроков избирательных действий на треть, что предусмотрено в случае назначения повторных или срочных выборов.

Для проведения выборов в оккупированных регионах Украины Кремль готов использовать одну из этих норм или внести поправку под «новые регионы». Тогда кампания на захваченных территориях начнется в июле следующего года, а не в июне.

Также российские власти прорабатывают вариант, который предусматривает внесение поправок в закон о военном положении. Источник сообщает, что Кремль скорее будет корректировать не сам закон, а избирательное право.

Напомним, что в октябре Кремль назначил куратора аннексированных украинских территорий.