В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского оставил резкое послание россиянам. Подоляк призвал их осознать реальность, в частности, победу Украины в войне, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, стране-агрессору не помогут воплотить свои военные планы по Украине ни тотальная мобилизация, ни панические поиски снарядов по всему миру, ни тайные контакты с Ираном, ни угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Подоляк заверил, что Украина доведет до конца демилитаризацию государства террориста и вышвырнет российских захватчиков со всех своих территорий.

«Молча ждите финала», — обратился к россиянам представитель ОПУ.

Отметим, что война против Украины существенно отразилась на психологическом состоянии жителей Российской Федерации. Исследование показало, как изменился уровень тревожности граждан РФ, в сравнении с прошлым годом.