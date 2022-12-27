Венгерский премьер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут поспособствовать наступлению мира в Украине, если Вашингтон перестанет предоставлять Киеву военную помощь для борьбы с российскими оккупантами, информирует «НБН».

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такие высказывания Орбана – призыв к поражению нашей страны в полномасштабной войне, которую развязала РФ.

Пресс-служба дипломатического ведомства подчеркнула, что в случае победы государства-террориста, Венгрии и ее гражданам будет угрожать российская агрессия.

В сообщении подчеркнули, что Орбан демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и ее народу, а также свою «политическую близорукость».

Отметим, также Орбан призвал позаботиться о том, чтобы Украина оставалась суверенным государством, чтобы РФ не стала угрозой для Европы.