Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на диалог с Киевом на условиях украинского руководства, которое представит свой план окончания войны на мирном саммите в ООН, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

В очередной раз пресс-секретарь президента-агрессора заявил, что российские власти продолжают преследовать «свои цели» в вооруженной агрессии против Украины.

«Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков объяснил слова кремлевского диктатора о стремлении России как можно скорее завершить войну в Украине.