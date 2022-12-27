Телеканал «Россия 24» показал видео, где президент-агрессор якобы общается по телефону с девочкой Александрой Титаренко, открытку которой он выбрал на «Елке желаний», информирует «НБН».

Российские СМИ сообщают, что Саша мечтала попасть в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, откуда позвонила, чтобы поблагодарить Путина за исполнение ее желания. Также девочка призналась, что хочет посетить аннексированный Крым.

В свою очередь кремлевский диктатор попросил ребенка прислать ему ответный подарок на Новый год – овощи, вырощенные в Украине.

«Маме с папой передавай привет, пришлешь мне тоже, я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя подарков новогодних», — сказал Путин.

Ранее российский лидер насмешил соцсети высказываниями о вере в Деда Мороза во время общения с девочкой на мероприятии в Москве.