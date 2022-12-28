Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Данилова в «Твиттер», отвечая на слова Пескова о том, что «мирный план по Украине» может существовать только с учетом «вхождения в состав Российской Федерации» временно захваченных оккупантами областей, секретарь СНБО сказал:

«Нет абсолютно никаких реалий, в которых существуют «новые территории в составе России». Кремлеспикерам уже пора выйти из состояния информационного бреда. Реалиями России является позор, поражение и ее развал. Не учитывая эти реалии, никакого «мирного плана» состояться не может. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что оккупационные силы не уйдут с украинской земли даже если наступит «мир».