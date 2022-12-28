Пресс-секретарь российского лидера считает, что любой «мир» с Украиной должен исходить их того, что войска России не будут уходить с оккупированных территорий и возвращать их под контроль Киева, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

«Пока нет никакого «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого», — сказал Песков.

По словам спикера Путина, мирный план, который предлагает Киев, якобы не может существовать без учета «сегодняшних реалий с российской территории», в частности, «присоединение» к РФ захваченных частей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и аннексию Крыма.

Представитель Кремля добавил, что ни один план, который не учитывает эти «реалии», не может претендовать на то, чтобы Москва его приняла.

Ранее Песков, комментируя мирный план Украины, заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры с Киевом на его условиях.