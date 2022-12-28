Специалисты вашингтонского Института изучения войны в своем отчете по войне в Украине отмечают, что Кремль продолжит концентрировать свое недовольство за рубежом и игнорировать Украину как суверенное государство, информирует «НБН».

Обычно российские власти представляют Украину как пешку Запада, которая лишена какого-либо фактического суверенитета. Кремль это делает для того, чтобы украинские чиновники в будущем остались без права участвовать в прямых переговорах и вместо этого представить диалог с РФ как обязанность западных политиков.

Руководство государства-террориста обычно подчеркивает свое недовольство Западом по поводу войны, а не самой Украиной. Москва действует таким образом, чтобы западные лидеры чувствовали себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить россиян за стол переговоров.

В ISW убеждены, что РФ продолжит представлять украинских чиновников теми, кто затягивает войну, постоянно озвучивая свои цели, чтобы Запад заставил Киев вести диалог с Москвой на более выгодных для нее условиях.

Ранее в Институте изучения войны рассказали о попытках Путина снять с себя ответственность за войну против Украины.