Как информирует «НБН» со ссылкой на «Главред», в интервью Kyiv Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия Украинского государства может вторгнуться на территорию России, если такой шаг будет нужен для того, чтобы защитить нашу страну.

При этом он акцентировал внимание на том, что Киев ни у кого спрашивать не будет, можно ли сделать такой шаг.

Дословно из заявления Данилова:

«В случае если для того, чтобы защитить Украину нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы будем там. Причем спрашивать ни у кого не станем. А все эти разговоры о том, что не нужно кого-то там раздражать, все это является чушью».

При этом Алексей Данилов добавил, что Кремль собственными же действиями, попытками уничтожить Украину, только приближает конец существования страны-агрессора Российской Федерации.

Цитата:

«Непременно настанет конец России. Причем этот конец они самостоятельно творят. Это является их решением. Сегодня они уничтожили свою страну. Россия же в том виде и пределах, в которых она есть сейчас, существовать не будет после того, как в Кремле приняли решение идти войной на Украину».

Напомним, ранее Алексей Данилов прокомментировал слова Дмитрия Пескова о «мирном плане» России по Украине.