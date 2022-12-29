Ставленник Кремля не теряет надежды привлечь к войне России против Украины еще больше наемников, для этого он «расширил» цели «спецоперации».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Смотри».

В четверг, 29 декабря, во время прямой линии в Грозном Кадыров заявил, что российские оккупанты сражаются в Украине с «фашизмом, сатанизмом и нацизмом».

Кроме того, у захватчиков есть еще одна «цель» — война с ЛГБТ. Глава Чечни заявил, что россияне, которые не хотят «жить под этим знаменем», должны подняться и присоединиться к этой «битве».

«Мы этого никогда не примем, дон. Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ – должен подняться, должен стать с нами в ряд», — призвал «пехотинец Путина».

Напомним, что Дмитрий Песков высказался относительно информации в иностранных СМИ о том, что Путин поручил Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.