Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что Москва отказывается от переговоров в рамках «формулы мира», которую предлагает украинское руководство, информирует «НБН» со ссылкой на сайт МИД РФ.

По словам Лаврова, диалог между Украиной и Россией якобы продемонстрировал «полную несамостоятельность Владимира Зеленского в принятии важных решений». Переговорный процесс начался после полномасштабного вторжения путинских войск и ни к чему так и не привел.

Дипломат заявил, что Украина «не готова к диалогу» и еще в апреле отказалась от него «по указанию англосаксов», которые «заинтересованы в продолжении боевых действий».

Руководитель МИД РФ добавил, что Зеленский «питает иллюзию добиться с помощью Запада» вывода оккупантов с российских территорий, выплат репараций Россией и ее явки с повинной в международные трибуналы.

«Разумеется, мы в таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — заявил соратник Путина.

Ранее Лавров обвинил Пентагон в том, что он якобы угрожает ликвидировать главу России.