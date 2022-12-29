На своей Facebook-странице спикер Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что с 24 февраля глава государства 352 раза говорил по телефону с лидерами других государств или руководителями международных организаций, информирует «НБН».

По словам пресс-секретаря президента, первые разговоры в день полномасштабного вторжения армии РФ у лидера украинцев состоялись с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном. Последний разговор на данный момент состоялся 27 декабря с Джорджией Мэлони.

186 раз глава государства общался или выступал онлайн, впервые – 1 марта на сессии Европарламента, в последний раз – 28 декабря с гендиректором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.

Также с начала полномасштабной войны с Россией Зеленский 110 раз встречался с представителями государств, компаний, организаций и частными лицами, 173 раза принял участие во внутренних мероприятиях и 44 раза провел заседания Ставки.

Спикер президента добавил, что ОПУ не планирует выходные, поэтому до Нового года эта статистика изменится.

Напомним, в среду, 21 декабря, Зеленский посетил США. СМИ рассказали, что визит президента Украины в Вашингтон мог сорваться.