В интервью Наталье Мосейчук глава Офиса Зеленского рассказал, как проходили переговоры с Российской Федерацией относительно обмена народного депутата Виктора Медведчука, информирует «НБН».

По словам Ермака, вопрос обмена кума российского президента решался на уровне разведок – единственного канала общения с россиянами на сегодня. Одобрил передачу политика стране-агрессору Зеленский.

Руководитель ОПУ отметил, что всю информацию по обмену военнопленными главе государства докладывают начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и секретарь координационного штаба по вопросам пленных Дмитрий Усов.

Ермак убежден, что Киев не «продешевил» с обменом Медведчука. Изначально Украина хотела освободить 50 защитников, а в итоге вернула домой 215. Кроме того, кум Путина рассказал всю необходимую информацию сотрудникам СБУ.

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о судьбе Медведчука после обмена.