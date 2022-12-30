Как информирует «НБН», в интервью ВВС глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что власти России приняли решение о проведении новой волны мобилизации в стране с пятого января. Это связано с нехваткой живой силы на фронте в Украине.

Согласно словам руководителя ГУР МОУ, оккупанты испытывают большие проблемы как с укомплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь во время боевых действий, так и при формировании новых.

Он добавил, что противнику уже не хватает живой силы для войны против украинского народа. Как следствие, в России приняли решение о начале с пятого января очередной волны мобилизации.

Дословно из заявления Кирилла Буданова:

«В планах стоит это число. Им придется начинать новую волну мобилизации. Они пойдут на это несмотря на то, что прошлая завершившаяся мобилизация не прекращалась, ведь россиян до сих пор мобилизуют полным ходом».

В это же время руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что никаких изменений по сравнению с минувшей волной мобилизации в России не будет, кроме того, что система военкоматов определенно адаптировалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что Столтенберг призвал готовиться к вероятным новым наступлениям со стороны России.