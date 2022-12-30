Кремлевский диктатор Владимир Путин пригласил китайского президента Си Цзиньпина посетить российскую столицу. Глава Российской Федерации хочет, чтобы визит состоялся весной 2023 года, о чем он сообщил лидеру КНР во время онлайн-переговоров.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

«Ждем Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года», — сказал лидер россиян, выразив надежду на личную встречу.

Путин убежден, что визит Си Цзиньпина в Москву покажет Западу «прочность» связей государства-террориста с Китаем по ключевым вопросам. Диктатор не сомневается, что приезд главы КНР в РФ станет «главным политическим событием года в двусторонних отношениях».

Российский президент назвал отношения страны-агрессора и Китая «образцом сотрудничества крупных держав», кроме того, по его мнению, сейчас они якобы лучшие за историю двух государств и «выдерживают все испытания».

Напомним, что весной Си Цзиньпин не принял предложение Путина о визите в РФ, сославшись на пандемию коронавирусной инфекции.