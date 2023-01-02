Щерский заявил, что западные попытки «сохранить лицо» президенту-агрессору РФ только окончательно добьют международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, информирует «НБН» со ссылкой на РАР.

По мнению постпреда Польши в ООН, для поддержания мира важно решить вопрос с государством-террористом. Кроме того, как пройдет новый год, будет зависеть от того, произойдет ли перелом в войне и при каких условиях.

Политик отметил, что признание российского империализма идеологией, которая угрожает мировому порядку, откроет путь к повторению решений, принятых после окончания Второй мировой войны.

«Лишение России инструментов играть роль глобальной сверхдержавы (в том числе в ООН), отдания под международный суд военных преступников в погонах и костюмах, включая Путина, выплата военных репараций и другие подобные меры», — объяснил представитель Польши.

Щерский добавил, что вариант «наведения порядка» и «сохранения лица» главы Кремля может стать «последним гвоздем в гроб послевоенного порядка, символизированного принципами Устава ООН».

Напомним, что президент Финляндии в новогоднем обращении сравнил Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.