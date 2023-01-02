В своем Telegram-канале руководитель Офиса Зеленского в понедельник, 2 января, написал, что ночные атаки российских оккупантов на украинские города свидетельствуют об их отчаянии, информирует «НБН».

«Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией», – отметил Ермак.

Глава ОПУ напомнил, что государство-террорист хотело уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины еще в октябре, но не достигло этой цели, в то время, как Киев начал получать больше современных систем противовоздушной обороны.

В ноябре и декабре россияне бросили много усилий на беспилотники и ракеты, чтобы украинцы встречали Новый год в темноте, но и этот план провалился.

По словам Ермака, сейчас РФ ищет пути и способы, чтобы хоть как-то «уколоть» Украину, однако ее террористическая тактика не сработает, поскольку небо над нашей страной превратится в щит.

Ранее руководитель ОПУ рассказал подробности обмена политика, кума Путина Виктора Медведчука на украинских военнопленных.