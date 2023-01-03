Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины, во время заседания были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ, а также начальника ГУР.

Главе государства доложили о ситуации на фронте, а также планах российско-захватнических сил.

В частности, Валерий Залужный доложил об обстановке на основных направлениях фронта. А о вероятных шагах агрессора в ближайший период рассказал руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Кроме того, на заседании в очередной раз разработали вопросы обеспечения армии Украинского государства техникой и боеприпасами. Отдельно было обсуждено денежное обеспечение и премирование военных.

В итоге глава государства Владимир Зеленский отметил:

«Мы делаем все, чтобы 2023-й год стал годом победы. Слава Украине».

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, что даже после победы Украины в войне против России, нашей стране могут и далее угрожать ракетные обстрелы со стороны агрессора.