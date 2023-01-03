Во время видеообращения к украинцам в понедельник, 2 января, президент назвал задачей руководства Украины ежедневные победы в борьбе против войск Российской Федерации, как на фронте, так и в тылу, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что такими достижениями могут быть ликвидированные дрон или ракета, минимальный график отключений или целый день с электричеством.

По словам главы государства, каждое продвижение ВСУ вперед и каждая сохраненная позиция на фронте – успехи, которые имеют стратегическое значение для нашей страны. Лидер нации добавил, что Украина должна максимально повысить для РФ цену новой волны мобилизации и войны в целом.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что может угрожать нашей стране даже после победы над государством-террористом.