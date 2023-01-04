На брифинге глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что в этом году наша страна получит от союзников всю необходимую военную помощь, которую не удалось получить в 2022-м, информирует «НБН».

«Сегодня даже дети просят принести им под елку «Леопарда», мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных «Леопардах»», — рассказал Кулеба, отметив, что МИД не только думает об этом, но и много работает, чтобы получить необходимое оружие.

Министр иностранных дел напомнил, что в 2022 году он заявлял, что в этом году Украина получит то, что не могла по разным причинам получить ранее. Дипломат заверил, что все будет так, как он сказал, призвав ждать новостей.

Ранее глава МИД Украины высказался о сроках передачи Киеву танков, дальнобойных ракет ATACMS и ударных дронов от западных партнеров.