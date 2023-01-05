В 2022 году болгарское правительство согласилось предоставить военную помощь Киеву, которая будет осуществлена лишь после одобрения Национального собрания, информирует «НБН» со ссылкой на Nova.

Руководитель внешнеполитического ведомства Болгарии заявил, что София не будет оправлять в Украину технику и вооружение вне утвержденного парламентом списка.

По словам Стоянова, в Болгарии отказались предоставлять ВСУ некоторые боеприпасы, поскольку не хотят оставить свою армию без необходимого оборудования.

Дипломат отметил, что Киев обращался с просьбой предоставить оружие, которое не входит в утвержденный список. Кроме того, некоторого запрашиваемого вооружения у Болгарии нет.

«Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества», — сказал Стоянов.

Глава МИД добавил, что во время переговорного процесса речь шла о бронетехнике.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какой будет военная помощь для ВСУ в этом году.