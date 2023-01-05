Как информирует «НБН», об этом в интервью «Европейской правды» заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Он отметил, что «надежда всегда есть», и она подкрепляется работой. Кроме того, Украина поднимает вопрос о поставках серьезной бронированной техники фактически с первого дня.

Дословно из заявления посла Украины в ФРГ:

«В марте Верховный главнокомандующий ВСУ отдал задачу привезти в Украину оружие. В итоге в Берлине дали добро на то, чтобы Украина получила более 60 БМП-1, принадлежащих Германии и находились в Чехии. Тогда мы на переговорах упоминали о танках Leopard – то есть скоро уже пройдет год, как Украина поднимает этот вопрос».

Согласно его словам, в настоящее время есть невероятная заскорузливость немецкой системы и сложность ее смены.

Напоследок дипломат заявил:

«Однако сейчас происходит то, что Олаф Шольц, канцлер Германии заявил о смене эпох. Но они не происходят мгновенно, хотя мы делаем все, чтобы это изменение было ускорено. Я убежден, что танки Leopard будут в Украине. Конечно же, лучше, чтобы это произошло как можно быстрее. Но то, что это будет, я в этом убежден».

Ранее в Бундестаге потребовали от Шольца поставить Украине танки Leopard 2.