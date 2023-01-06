Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Телеграм.

Согласно его словам, Украина сейчас готовится к большому контрнаступлению. Андрей Ермак отмечает, что начнется данная операция уже предстоящей весной.

Так, в своем сообщении Андрей Ермак написал:

«Важная зима и наша весна. Впереди ключевые события, финалом которых должно стать возвращение всех украинских территорий. Украина победит».

При этом он уточнил, что уже к весне Силы обороны Украины будут иметь все необходимое для эффективной операции по деоккупации собственных территорий.

Примечательно, что на днях Германия, США, Франция, а также Великобритания анонсировали поставки Украине новых партий вооружения, в которые войдет, помимо прочего, бронированная техника. Это именно то, в чем сейчас имеет нужду армия Украины для осуществления собственной фирменной высокомобильной тактики прорыва обороны и освобождения украинских земель.

Напомним, ранее о подобное заявление сделал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.