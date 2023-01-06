Как информирует «НБН», об этом в «Твиттер» написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности, он приветствовал решения Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, подчеркнув, что дополнительные системы Patriot помогут «закрыть небо» над Украиной. В то же время такая бронетехника, как AMX, Bradley и Marder, которую скоро могут получить войска Украины, усилит наступательные возможности нашей страны.

Он добавил, что Украина ожидает от союзников решения о предоставлении танков «Леопард», а также ракет большой дальности.

Подоляк подчеркнул:

«Точку в демилитаризации России поставят ATACMS и аналоги».

Напомним, ранее Зеленский высказал слова благодарности Олафу Шольцу за ракеты к батарее ЗРК Patriot.