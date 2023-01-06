Как информирует «НБН», об этом украинский лидер написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из заявления Зеленского:

«Благодарим Олафа Шольца за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет «Пэтриот». Принимая к вниманию ранее поставленную противовоздушную систему IRIS-T и зенитных танков Gepard, ФРГ вносит решающий вклад в перехват всех ракет, выпущенных агрессором Российской Федерацией».

Напомним, ранее мы уже писали, что Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина развернет ЗРК «Пэтриот», которые Штаты передадут на баланс Вооруженных сил Украинского государства.