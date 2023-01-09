В эфире национального телемарафона чиновник отметил, что Россия в войне против Украины пытается извлечь для себя максимум выгоды, изобретая различные сценарии урегулирования вооруженного конфликта, информирует «НБН».

По словам Данилова, сейчас Киеву предлагают так называемый «корейский вариант» завершения боевых действий: по условной «38 параллели» с одной стороны будут «вот такие украинцы, а здесь не такие украинцы».

Секретарь СНБО отметил, что страна-агрессор сейчас будет выдумывать что-угодно. При этом сами корейцы, как отметил чиновник, с годами проанализировали ситуацию и пожалели о том, что когда-то пошли на уступки, которые сегодня создают проблемы.

Напомним, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины оценили вероятность окончания войны в этом году.