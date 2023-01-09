Временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для издания «Европейская правда» пишет, что еще в начале войны украинское руководство просило Тбилиси вернуть комплексы «Бук», предоставленные Грузии в 2008 году, однако получило отказ, информирует «НБН».

Также Киев просил власти Грузии передать Украине противотанковые комплексы Javelin, которые Тбилиси предоставили США, однако также получил отказ. При этом Вашингтон предлагал грузинскому руководству заменить их более новыми комплексами.

Сейчас Грузия не предоставляет нашей стране военную помощь и не реагирует на призыв помочь с генераторами. В Тбилиси заявили, что, если они начнут поставлять оружие для ВСУ, это якобы автоматически сделает Грузию «стороной войны».

Ранее Болгария объяснила, почему не будет отправлять в Украину боеприпасы.