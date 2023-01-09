В понедельник, 9 января, в эфире национального телемарафона советник главы Офиса Зеленского заявил, что война с РФ рано или поздно закончится освобождением материковой части Украины и Крыма, над которым сначала наша армия установит огневой контроль, информирует «НБН».

По словам Подоляка, деоккупация полуострова – вопрос времени и россияне уйдут оттуда, как только ВСУ установят полный огневой контроль над этой территорией.

Представитель ОПУ отметил, что, если украинские защитники освобождают Донецкую, Луганскую или Запорожскую области, Крым переходит под их тотальный огневой контроль и он не понимает, что там будут делать россияне.

Несмотря на то, что неизвестно в какой последовательности ВСУ будут деоккупировать територии, все придет к восстановлению государственных границ нашей страны.

В очередной раз Подоляк выразил уверенность в том, что он вскоре будет гулять по набережной в Ялте.

«Я там точно буду, потому что это логика. Жизнь идет в пределах логических коридоров», — резюмировал представитель Офиса президента.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о «корейском варианте» завершения войны, который хочет предложить Кремль.