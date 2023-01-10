Во вторник, 10 января, глава МИД Германии посетила Харьков, визит предварительно не был анонсирован. В своем Twitter-аккаунте Кулеба отметил, что министр иностранных дел ФРГ увидела город, которому Российская Федерация причинила большие страдания, информирует «НБН».

Дипломат отметил, что Харьков – символ успешных контрнаступлений Украины, которые доказывают, что наша страна победит при достаточной поддержке партнеров.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины добавил, что он не сомневается, что военная помощь от Берлина будет поступать и в дальнейшем.

Ранее глава МИД заявлял, что в этом году Украина получит всю необходимую военную помощь от союзников, которую не удалось получить в 2022-м.