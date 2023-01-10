Канцлер ФРГ заявил, что давление на Берлин усиливается из-за необходимости отправить боевые танки Leopard 2 для ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Германия сообщила, что отправит в Украину боевые машины пехоты Marder, которые помогут отбить оккупационные силы РФ. Заявление из Берлина поступило в тот же день, когда Вашингтон пообещал передать Киеву боевые машины Bradley и через день после аналогичного заявления Парижа.

Глава немецкого правительства неоднократно акцентировал внимание на том, что важно не допустить эскалации войны и не дать Кремлю оснований считать ФРГ стороной конфликта. По словам Шольца, западные союзники потратили «много времени на подготовку, обсуждение и организацию этого».

Федеральный канцлер добавил, что его страна всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками.

«Все остальное было бы безответственным в такой опасной ситуации», — подчеркнул Шольц.

Ранее в Финляндии назвали условие для поставок танков Leopard 2 Украине.