Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление военной разведки Украины о том, что ФСБ РФ с 9 января ограничила выезд за границу гражданам, пригодным к военной службе, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Вы слушали маяк».

В среду, 11 января, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что сообщение ГУР МОУ – «обычная информационная утка» и «информационная диверсия».

Ранее в этот же день украинская разведка рассказала, что спецслужба РФ разослала всем пограничным ведомствам приказ об ограничении выезда за пределы страны для военнообязанных граждан.

До этого в ГУР предупреждали россиян о том, что с 15 января начнется новая волна мобилизационных мероприятий, в рамках которой в армию Путина наберут полмиллиона человек.

Напомним, что российский оппозиционный политик рассказал, кто из граждан РФ в первую очередь будет отправлен на фронт в Украину во время новой волны мобилизации.