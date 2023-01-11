В Восточной группировке войск ВСУ опровергли информацию о том, что российские оккупационные силы контролируют Соледар. СМИ РФ попросили пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова прокомментировать ситуацию относительно «захвата» города, информирует «НБН».

Спикер Путина заявил, что в проведении так называемой «СВО» в Украине якобы есть «положительная» динамика. При этом в вопросе «освобождения» Соледара представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений.

В очередной раз пресс-секретарь президента России заговорил о Западе, который «запрещает Киеву проявлять гибкость» и об Украине, с которой нет «перспектив переговоров».

Напомним, что разведка Великобритании рассказала, почему российские оккупанты начали штурмовать Соледар.