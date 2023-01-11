Пионтковский сообщил, что в Российской Федерации грядет война частных армий. Это будет не идеологическая война 1917-1921 годов, когда шла борьба за коммунистическую идею или «неразделенную Россию», информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, в РФ будут «бандитские разборки 90-х», однако в большом масштабе. Он убежден, что наемники владельца ЧВК «Вагнер» евгения Пригожина разграбят «Рублевку», олигархов и захватят большие активы.

«Там будет не две страны, в России будет много стран», — прогнозирует оппозиционер.

Политолог добавил, что Пригожин создал свою армию, чтобы всех разграбить, а «кошелек» Путина Геннадий Тимченко создает свои войска, чтобы сохранить свои миллиарды.

Пионтковский отметил, что война за власть и богатство уже началась, что подтверждают эпизоды с загадочными смертями менеджеров компаний, которые внезапно «умирали от инфаркта» или «выпадали из окон».

«Это похоже на картину последних лет коммунистической власти. То есть эта война уже началась, и идет», — резюмировал эксперт.

Ранее в Госдепе США прокомментировали усиление влияния Пригожина в России.