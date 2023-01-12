В четверг, 12 января, на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что российские оккупационные войска проделали «гигантскую работу» в Соледаре, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

При этом Песков отметил, что «не время останавливаться, не время потирать руки», поскольку у путинской армии «главная работа» еще впереди. Спикер кремлевского диктатора заверил, что страна-агрессор будет ценить и восхищаться своими «героями», которые «потрели свои жизни», и заботиться о раненых окупантах.

Напомним, что в ночь на среду, 11 января, пресс-служба ЧВК «Вагнер» опубликовала фейковую информацию о захвате Соледара наемниками Пригожина. После лжи «вагнеровцев» о ситуации в городе высказался Песков.