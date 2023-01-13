В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович напомнил, что в самом начале полномасштабной войны России против Украины военное руководство государства-террориста начало пытаться снять с себя вину за провал «СВО», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал советника главы ОПУ.

Именно тогда начали «раскручиваться» владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов, которым симпатизировал генерал Сергей Суровикин.

Арестович обратил внимание на то, что у «вагнеровцев» в Украине появились самолеты, артиллерия, танки и множество боеприпасов после того, как Суровикина назначили командующим оккупационными войсками. Советник руководителя Офиса Зеленского отметил, что все это нельзя купить в военторге, лишь получить от Министерства обороны России.

Позже наемники ЧВК «Вагнер» стали действующими лицами на федеральном телевидении, практически ежедневно Пригожин раздавал интервью. Российские заключенные, которые отправились в Украину в рядах «вагнеровцев», почувствовали себя «хозяевами войны».

Путин осознал, что такие процессы не сулят ему ничего доброго в будущем, поэтому решил убрать Суровикина, который симпатизирует олигарху. Диктатор поставил на место командующего «СВО» человека, которого Пригожин открыто оскорблял и обвинял в военных неудачах оккупантов в Украине.

Ранее о назначении Герасимова на должность командующего армией Путина в Украине высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.