В интервью ВВС министр обороны отметил, что Украина как страна и ее вооруженные силы стали членами Североатлантического Альянса, однако лишь де-факто, информирует «НБН».

По мнению Резникова, у нашей армии есть оружие и понимание, как его использовать, поэтому в ближайшем будущем Украина станет членом НАТО де-юре.

Глава оборонного ведомства не согласился с тем, что подобные заявления могут считать неоднозначными не только в Российской Федерации, но и в самом Альянсе – поскольку блок НАТО, хоть и поддерживает нашу страну, принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какие действия осуществили в Организации Североатлантического договора спустя несколько часов вторжения российских захватчиков в Украину.