В интервью чешскому изданию Deník руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил, что ситуация меняется в лучшую сторону благодаря мощной энергетической поддержке иностранных партнеров и поставок систем противовоздушной обороны, информирует «НБН».

По словам Кулебы, чтобы украинцы пережили зиму в условиях российского террора, нашей стране необходимо больше систем ПВО и энергетического оборудования.

«В этом контексте нам нужны две важные вещи. Первая – мощный воздушный щит над Украиной, который будет противостоять российскому террору и надежно защитит инфраструктуру. Второе – больше энергетических мощностей и помощь в восстановлении энергосистемы Украины», — заявил дипломат.

Глава МИД Украины отметил, что от этого зависят жизни мирных граждан нашей страны, в том числе детей.

Ранее эксперт объяснил, почему ситуация в энергетической системе остается сложной и как долго она будет продолжаться.