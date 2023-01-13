В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского высмеял раздор у приближенных к кремлевскому диктатору из-за «достижений» оккупантов в Украине, информирует «НБН».

По словам Подоляка, между «агентством фейковых новостей» РФ – Министерством обороны и «военно-криминальными ультрас» – генералом Сергеем Суровикиным, владельцем «вагнеровцев» Евгением Пригожиным и командующим Нацгвардии Виктором Золотовым началась публичная драка.

Советник главы ОПУ отметил, что их публичные «разборки» сводятся к темам «кто лучше воюет на 11 месяце войны» и «кто больше засеет своими трупами Соледар».

«Хороший признак начала феерического конца», — добавил Подоляк.

Напомним, советник руководителя ОПУ Алексей Арестович объяснил, почему на самом деле Путин отстранил Суровикина от командования войной РФ в Украине.