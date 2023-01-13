Координатор Госдепа США по вопросам санкций рассказал, что сейчас завершается работа по ряду важных направлений и в ближайшие недели будут оглашены новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Офиса Зеленского.

По словам О’Брайена, рабочая группа в Госдепе, состоящая из 30 человек, подробно изучает все материалы, которые передало правительство Украины и группа Ермака – Макфола.

Известно, что новые антироссийские санкции будут влиять на возможности государства-террориста на поле боя, а также на финансовую сферу Российской Федерации.

Кроме того, глава ОПУ предложил в ближайшие месяцы провести санкционный саммит с участием представителей Вашигнтона и других иностранных союзников Киева.

Ермак намерен на мероприятии обсудить эффективность уже принятых ограничительных мер в отношении РФ и скоординировать шаги по усилению санкционного давления на страну-оккупанта.

Напомним, что ранее МИД Украины опровергло информацию о том, что Киев защищал Республику Беларусь от жестких санкций Европейского Союза.