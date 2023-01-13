В интервью TVP Info украинский лидер отметил, что Варшава не имеет возможности взять на себя поставку всего необходимого нашей стране оружия, информирует «НБН».

Зеленский напомнил, что у российских оккупационных войск все еще есть на вооружении тысячи танков и боевых машин пехоты, оставшихся со времен СССР.

Глава государства, комментируя роль Польши в поддержке Украины, выразил уверенность в том, что Варшава может стать лоббистом поставок военной техники в нашу страну на международной арене.

Ранее о военной помощи Украине от иностранных партнеров высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. По мнению чиновника, в ближайшем будущем наша страна получит не только танки.