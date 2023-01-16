Как передает «НБН«, глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес сообщил, что украинская армия получит от Лондона эскадрон танков Challenger 2.

«Согласованный сегодня пакет – это «важное увеличение возможностей Украины». Таким образом, украинские военные смогут перейти вместо продолжительного сосуществования к изгнанию российских оккупантов со своей земли», — приводит цитату высокопоставленного чиновника авторитетное издание The Guardian.

Таким образом, новый пакет военной помощи от Великобритании будет состоять из эскадрона танков Challenger 2, которые оснастят бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, орудия AS90, 100 тысяч артиллерийских снарядов, 100 усовершенствованных ракет, а также БпЛА. Более того, украинская армия получит от британских партнеров сто единиц бронетехники, в том числе БТР «Бульдог» и необходимые для ремонта танков и бронемашин запчасти.

Бен Уоллес считает, что Россия может начать новое наступление в Украине, в связи с чем партнерам необходимо быстрее поставлять вооружение для нашей страны.

Ранее в Минобороны Британии сделали заявление о готовности к поставкам Украине дальнобойного оружия.