В среду, 18 января, российский президент-агрессор в Петербурге встретился с ветеранами Второй мировой войны и жителями блокадного Ленинграда, на которой «объяснил», зачем РФ начала так называемую «спецоперацию» в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам Путина, Россия начала «СВО», якобы чтобы прекратить боевые действия, которые продолжаются в Украине с 2014 года, и «защитить своих людей», которые проживают в этой стране.

Диктатор заявил, что Россия считает Донбасс своей «исторической территорией» и исторически примирилась с тем, что этот регион перешел Украине после развала Советского Союза. Однако Кремль «не мог не отреагировать на то, что стало происходить» в соседней стране после Революции достоинства в 2014 году, «когда по сути начали уничтожать людей» в Донецкой и Луганской областях.

Президент-агрессор добавил, что Москва «терпела» и «пыталась договориться», чтобы разрешить ситуацию мирным путем, но якобы украинская сторона перевела конфликт в «острую и горячую фазу».

«Ничего нам не оставалось кроме того, что мы делаем сейчас», — сказал глава России.

Отметим, что ранее Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пожаловался на Украину.