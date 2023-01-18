Немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило о том, что глава правительства Германии во время телефонных переговоров с главой США выдвинул условие для поставки танков Leopard 2 Украине – если Америка примет решение передать для ВСУ свои танки Abrams, информирует «НБН».

В материале сказано, что Вашингтон требует от Берлина не только позволить другим государствам поставлять боевые танки Leopard 2, если ФРГ будет участвовать в таких поставках, но и сам будет передавать определенное количество таких боевых машин.

Журналисты не раскрыли детали разговора двух лидеров, однако отметили, что американский президент, очевидно, не взял на себя никаких обязательств во время переговоров.

Ранее Шольц, высказываясь о передаче танков Leopard 2 Украине, неоднократно отмечал, что власти Германии согласовывают этот вопрос с партнерами и Берлин не будет совершать такие действия в одиночку.