Об этом сообщило немецкий телеканал Welt. Журналисты рассказали, что София в начале российского вторжения тайно передала Киеву советские снаряды и топливо, в которых сильно нуждалась Украина, информирует «НБН».

Болгария на протяжении всей полномасштабной войны пыталась подчеркнуть, что не оказывает Украине военную помощь из-за большого количества пророссийски настроенных политиков, но такие заявления, как выяснилось, были лишь «дымовой завесой».

Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что ВСУ от его страны получили около трети необходимых им боеприпасов на начальном этапе войны.

Болгарский министр финансов Асен Василев рассказал, что София стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украине и временами покрывала 40% потребностей страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил слова болгарских чиновников, отметив, что в начале российского полномасштабного нападения получение необходимых боеприпасов было «вопросом жизни и смерти». Для этой цели глава государства Владимир Зеленский отправил его в Болгарию.

Напомним, что Украина получит самый большой пакет помощи от Великобритании.