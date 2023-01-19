На встрече с руководителем внешнеполитического ведомства России Лукашенко рассказал, чем его поразила Украина во время войны со страной-агрессором, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

По словам самопровозглашенного главы Беларуси, Украина его «приятно удивила» в ходе войны с РФ, поскольку не устраивает провокации против его страны, несмотря на то, что якобы Запад «активно подталкивает» к этому Киев.

«Но что меня поражает и приятно удивляет: Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи, тоже знаете, кто», — сообщил Лукашенко Лаврову.

Напомним, что ранее глава Беларуси похвастался «переговорами за один вечер» с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.